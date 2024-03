Jaime Barrera responde a gobernador Enrique Alfaro tras dudar de secuestro del periodista

El periodista Jaime Barrera Rodríguez dijo que esperará a que las autoridades de Jalisco esclarezcan el caso de su privación de la libertad, así como que se llegue al final de la investigación; luego que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pusiera en duda la veracidad de los hechos violentos.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Barrera Rodríguez respondió a los cuestionamientos del Gobernado de Jalisco, Enrique Alfaro, quien puso en duda la privación de la libertad que el periodista sufrió durante dos días.

“Que me ayude a esclarecer el caso, no sé de qué caso esté hablando [...] Ojalá de verdad en esa investigación se llegue al final y nos lo diga”, refirió el comunicador de Televisa (N+) Guadalajara.

¿QUÉ DIJO ALFARO?

Horas después de que se diera a conocer la liberación del periodista, el Gobernador jalisciense señaló que “no fue un secuestro. No hubo una operación de rescate. No fue un robo. No fue un intento de homicidio. Fue otra cosa”, puntualizo sin dar más detalles.

En conferencia de prensa, Alfaro Ramírez mencionó que la investigación sobre el caso sigue abierta, así que no dio a conocer las posibles razones por las que el periodista de 56 años fue privado de su libertad en la tarde del 11 de marzo.

El Gobernador de Jalisco reconoció que hasta el momento no hay personas detenidas, aunque aseguró que Jaime Barrera se encuentra en su hogar.

Enrique Alfaro descartó un secuestro en el caso de Jaime Barrera, mencionó que las autoridades estatales recibieron información sobre una presunta privación ilegal de la libertad 20 horas después de que sus familiares reportaron su desaparición.

Aunque, advirtió que se le dará seguimiento a las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer los sucesos; además, se desconoce si se trató de un ‘mensaje’ del crimen organizado.

El presentador de noticias en Jalisco señaló que al principio “pensé que era un asalto y me dijeron ‘acompáñanos’, lo que llamamos un típico levantón. Me llevan sin saber a dónde, me subieron a una camioneta y me tuvieron en un domicilio vendado de los ojos, hincado, totalmente a su merced, preguntándome cosas. Tratándome bien hasta cierto sentido, pero a esas horas no te da hambre;

“Conforme fue transcurriendo el tiempo preguntaban de algunos artículos periodísticos, eran preguntas de esas. Lo que aquí les digo es que uno como periodista escribe por consigna, uno escribe lo que ve acreditable, lo que uno constata, lo que es periodístico, esos son nuestros criterios y lo que les expliqué (a sus captores). Afortunadamente estoy aquí para contarla”, indicó el periodista.

Sobre su rescate, Barrera afirmó que “ayer me cambiaron de sitio y después me cambian de auto y me dejan a las afueras del municipio que se llama Magdalena, y la carretera que va a Colima, ahí yo pido ayuda por mis propios medios. Yo creo que eran las 0:00 h (del miércoles). Busqué una tienda y una señora me prestó su teléfono”, puntualizó.