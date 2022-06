Jefe de policía en Uvalde es suspendido después de fallar en la respuesta para detener el tiroteo

El jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, Pete Arredondo, fue suspendido ayer, casi un mes después de que su departamento estropeara la respuesta al tiroteo en la Escuela Primaria Robb que dejó 19 estudiantes y dos maestros muertos.

Arredondo fue excusado de sus funciones por el superintendente Dr. Hal Harrell luego de que se descubrió que los policías bajo su mando esperaron 77 minutos para confrontar al pistolero Salvador Ramos, el 24 de mayo pasado.

“Desde el comienzo de este horrible evento, compartí que el distrito esperaría hasta que se completara la investigación antes de tomar decisiones de personal”, escribió Harrell en un comunicado de prensa.

“A día de hoy, sigo sin conocer detalles de las investigaciones que están realizando varios organismos. Debido a la falta de claridad que queda y al momento desconocido de cuándo recibiré los resultados de las investigaciones, he tomado la decisión de colocar al Jefe Arredondo en licencia administrativa a partir de esta fecha”.

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas testificó el martes que la respuesta de Arredondo fue un “fracaso abyecto” y dijo que el jefe puso la vida de los policías “antes que la vida de los niños”.

“Se cometieron errores y nunca debería haber sucedido de esa manera y no podemos permitir que eso suceda nunca... esto hizo que nuestra profesión retrocediera una década”, dijo el director del DPS, Steve McCraw, a los senadores estatales.

Ramos entró por una puerta sin llave y obtuvo acceso a dos salones de clases contiguos donde asesinó a alumnos de cuarto grado durante más de una hora. Arredondo y sus oficiales ni siquiera intentaron ingresar a las habitaciones hasta que llegó un equipo táctico 77 minutos después de que comenzara la violencia, según mostraron las imágenes de seguridad.

McCraw dijo a los legisladores que los nueve oficiales que estaban presentes tres minutos después de que comenzara el tiroteo tenían la fuerza suficiente para “aislar, distraer y neutralizar al sujeto”.

“Los oficiales tenían armas, los niños no tenían ninguna. Los oficiales tenían chalecos antibalas, los niños no tenían ninguno. Los oficiales tenían entrenamiento, el sujeto no tenía ninguno”, testificó McCraw.

Los investigadores dijeron que Arredondo trató erróneamente el tiroteo como un incidente con un sospechoso atrincherado en lugar de una situación de tirador activo, donde la máxima prioridad es que la policía confronte al sospechoso para detener la violencia.

Ramos finalmente fue asesinado por la policía.

El teniente de UCISD Mike Hernandez estaba programando para asumir temporalmente los deberes de Arredondo, dijo Harrell.