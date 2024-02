Jesús Cuevas conocía la investigación que vincula a AMLO con el narco; Tim Golden no irá a la mañanera, afirma ProPublica

Entre los datos presentados por el también excolaborador de The New York Times destaca que, según dio a conocer, Golden solicitó una entrevista con el líder del Ejecutivo para incluir su versión de los hechos en el reportaje, pero no obtuvieron una respuesta positiva.

En esa línea, indicó que Jesús Ramírez Cuevas, titular de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, tuvo conocimiento de la investigación que estaban por publicar.

“(Golden) hizo grandes esfuerzos para incluir las opiniones de López Obrador antes de que se publicara el artículo. Nos comunicamos con el portavoz principal del presidente más de una semana antes de la publicación y le proporcionamos un resumen detallado de los hallazgos de la historia junto con una serie de preguntas. Después de numerosas solicitudes, el portavoz prometió una respuesta, pero nunca la recibimos”, señaló Engelberg.

TIM GOLDEN FUE CRÍTICO DE SALINAS Y NO IRÁ A LA MAÑANERA: PROPUBLICA

Tim Golden, periodista y autor de la investigación, no asistirá a la ‘mañanera’ como lo sugirió el mandatario mexicano, anunció esta mañana ProPublica.

“Aunque quizás Golden disfrutaría el debate, no va a aparecer en la mañanera”, sostuvo ProPublica en un texto titulado El presidente mexicano López Obrador atacó nuestro artículo como “una calumnia” y a nuestro reportero como “un peón.” Aquí presentamos algunos hechos.

Este intercambio de señalamientos se da después de que el presidente de México ‘retó’ al periodista Golden a asistir a su conferencia matutina diaria para responder algunas preguntas tras la revelación de su investigación.

“Hago un llamado al periodista, lo invito, aquí, le quiero hacer unas preguntas (...). Nos ayudaría mucho que él como periodista nos hiciera un relato de cuándo supo del caso, con quién habló, quién lo invitó a venir a México, cuándo llegó a México para tratar el caso, cuánto tiempo estuvo, y cómo diría Chico Che: ¿quién pompo?”, dijo el presidente AMLO el pasado miércoles 7 de febrero.

Aunado a esto, ProPublica refirió que Golden también fue crítico de Carlos Salinas, ex presidente de México.

“Produjo docenas de artículos profundamente investigados sobre la explosión del narcotráfico bajo Salinas”, afirmó.

Al respecto, ProPublica criticó que el presidente AMLO ha atacado de forma agresiva al reportero del artículo, Tim Golden, llamándolo “un mercenario de la DEA,” un instrumento del Departamento del Estado y “un peón,” entre otras cosas.