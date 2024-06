Jorge Álvarez Máynez anuncia batalla contra sobrerrepresentación de Morena en el Congreso

Álvarez Máynez recordó que el problema de la sobrerrepresentación no es nuevo. “En 2015 se dio una sobrerrepresentación grotesca con el PRI”, señaló, y añadió que en 2018, esta situación se repitió, pero ahora con Morena. “Esto es un fraude, en el singlado, en la sobrerrepresentación que están generando, no debería permitirse. Hace seis años presenté un juicio ante el Tribunal Electoral contra esa sobrerrepresentación”, apuntó.

El ex candidato subrayó la importancia de mantener un equilibrio en la representación legislativa para que los votos se traduzcan en posiciones equitativas. “Independientemente del número de legisladores, lo que hay que cuidar es que no haya sobrerrepresentación, que haya equilibrio y que los votos deriven posiciones. Es increíble que nosotros, habiendo obtenido 6 millones 800 mil votos, tengamos menos de la mitad de los legisladores que el Partido Verde. Eso no es democrático”, afirmó.