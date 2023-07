Joven del video en teleférico de Ecuador asegura que ‘tacharon de manera irresponsable’ su imagen

La mujer solicitó que cesaran muchos de los comentarios que recibió en los últimos días.

“Tuve que cerrar mis cuentas de Facebook, pero luego me llené de fuerzas y mucho valor. No hay que darse por vencidos, porque hoy me pasó a mí y mañana quién sabe a quién”, dijo en una publicación de la plataforma TikTok.

La joven también reprochó a las personas que “tacharon de manera irresponsable” su imagen: “Tendrán que rendir cuentas a las leyes e ir a juicios penales”.

La ecuatoriana Tatiana Tuares solicitó a los internautas que ya no sigan compartiendo el video, y pidió empatía al señalar que cualquiera está expuesto a este tipo de escarnio.

“Les pido de todo corazón a las personas que aún siguen compartiendo el vídeo, que ya no lo hagan, no traten de dañar la imagen de una mujer, hoy me paso a mi mañana, puede ser a uno de sus familiares”.

Además, les hizo un llamado a los internautas para que no la suplanten en redes sociales y mucho menos creen noticias falsas. “No estoy muerta. (...) Gracias a las personas que me ha brindado su apoyo total en todo este proceso que no ha sido fácil para mí y para mis familiares”, sentenció en otro mensaje recogido por el diario local Extra.