A horas de recibir instrucciones para deliberar y llegar a un veredicto, se encuentra el jurado que ha presenciado el juicio en contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

Este 15 de febrero la Fiscalía y la defensa de García Luna terminaron de presentar sus alegatos de cierre, por lo que el juez Brian Cogan anunció el día jueves 16 de febrero los miembros del jurado recibirán las instrucciones de cargo para conocer los lineamientos, metodología y requerimientos para deliberar y llegar a un veredicto, si el ex secretario es culpable o no.

Cabe recordar que Genaro García Luna es imputado por el tráfico de cocaína, crimen organizado y mentir a las autoridades estadounidenses.

A los alegatos del cierre de la defensa de García Luna, la respuesta del fiscal Erin Reid explicó que “él eligió recibir sobornos. Él eligió a El Grande, a Lobo Valencia y a Rey”, además señaló que el dinero recibido “no es rastreable”.

Mientras que la defensa de García Luna insiste en que no hay evidencia contra el exfuncionario, debido a que “no hay dinero, no hay fotos, no hay videos, no hay impuestos, no hay documentos”.

César de Castro, abogado de Genaro García Luna, centró sus alegados de cierre en el hecho de que los testigos colaboradores de la fiscalía estadounidense solo para buscar beneficios a través de su participación en el juicio para la construcción de una historia donde el imputado estaría al centro de una conspiración para el pago de sobornos para protección institucional de cárteles sin evidencias.