El presidente afirmó que México y Estados Unidos deben tener cooperación para el combate al fentanilo, pero no puede haber intromisión de agencias, ya que la DEA estuvo durante año y medio infiltrada en los más altos niveles de la organización criminal.

Se pronunció para que el Departamento de Estado y la Fiscalía pongan “orden” en las agencias, afirmando que las filtraciones son “cosas vulgares y politiquería” y no un “trato entre países de buena vecindad”.

“Una intromisión abusiva, prepotente que no debe de aceptarse bajo ningún motivo, ¿cómo van a estar espiando? ¿Qué no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad y además con la arrogancia de filtrar la información al Washington Post”, mencionó AMLO en conferencia mañanera.