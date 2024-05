‘La bandera es hasta de los traidores a la patria’... AMLO anuncia que la bandera estará en el Zócalo para la marcha de la ‘Marea Rosa’

La bandera es de todos los mexicanos, hasta de los traidores a la patria, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la polémica que haba suscitado el que no se izaría el lábaro patrio en estos días, incluido el domingo que está programada la marcha llamada “Marea Rosa”, que será encabezada por los opositores.

En la mañanera de este viernes, que se realizó en esta ciudad fronteriza, el mandatario señaló que había tomado la decisión que en estos días no se izara la bandera nacional debido a que durante otras manifestaciones han querido bajarla y se ha dañado el sistema de izamiento.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Que el pueblo juzgue’... AMLO sobre el pleito entre Alito Moreno y Máynez por declinación a favor de Xóchitl Gálvez

Aunque aclaró que de esto no responsabiliza a la manifestación de los opositores.

Tras la polémica, subrayó, “la instrucción es que se iza la bandera, claro que se busque hacerlo las primeras horas del domingo y arrearla hasta que termine”.

Comentó que su gobierno es respetuoso de todas las manifestaciones y que se garantizará ese derecho. “Somos libres”.

TE PUEDE INTERESAR: Acepta AMLO izar bandera durante marcha de ‘marea rosa’

Contrario, dijo, a lo que pasaba cuando su movimiento era oposición, donde no sólo no se izaba la bandera en el Zócalo, sino que no se les dejaba ni siquiera llegar hasta la plaza principal del país. “Nada más que ahora se fijan de todo los medios de información”.

A pregunta sobre si el domingo verá el tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia de la República, López Obrador dijo que estará atento a este ejercicio.