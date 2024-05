La CNTE no se irá del Zócalo pese a cierre de campaña de Sheinbaum, ‘no es propiedad del Gobierno’

Incluso, advirtió que el plantón de la dignidad se mantendrá si sus demandas laborales no son resueltas, “nuestros sueños no caben en sus urnas”.

También recordaron que las calles de la CDMX son libres, por lo que el Gobierno debe de garantizar su plantón en el Zócalo capitalino.

TE PUEDE INTERESAR: Contabiliza gobierno federal 22 asesinatos ligados a elección

“No se levanta este plantón, no nos vamos, no se va el paro indefinido y exigimos garantías para continuar en este espacio, que es un espacio público, no es propiedad de nadie (...) El Zócalo es el corazón de la patria, no es propiedad del Gobierno”, finalizó.

Con información de medios