La gente y la historia va a juzgarnos, responde AMLO sobre cuál será su legado como presidente

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que la gente y la historia serán quienes juzguen su trabajo como mandatario.

“Yo quiero terminar bien, seguir sirviendo al pueblo de México y, cuando pase el tiempo, la gente va a juzgarnos. Ahora sí que la historia nos juzgará y hay que esperarnos, porque falta mucho”, dijo en conferencia matutina.

López Obrador aseguró que en la política se juzga a un dirigente hasta los últimos días de su mandato.

“Porque puede ser que se actúe de manera consecuente en un largo tiempo y luego se claudique al final de la vida y lo importante es ser consecuente todo el tiempo, no claudicar nunca, entonces, falta tiempo, en mi caso me faltan tres años”, aseguró.

El mandatario federal reiteró que terminando su mandato se retirará de la política y que, como parte de su trabajo, está formando un relevo generacional para los próximos años.

El presidente informó que, en gira para inspeccionar el avance de los trabajos del Tren Maya, habló con Carlos Merino, nuevo gobernador de Tabasco, a quien, dijo, le tiene toda la confianza.

“Es parte del movimiento de la transformación y no va a fallar, (...), siempre he dicho y estoy convencido que los mejores gobernantes son los gobernantes honrados, no honradones, honrados”.

“Honrado, esos son los mejores y si se puede poner, que es mucho más que ser honrado, porque honrado es no robar y honesto es no robar y ser consecuente, porque puede haber gente que no roba, pero son falsarios. Entonces, lo mejor es la honestidad, esos son los buenos gobernantes”, dijo.

El sábado, López Obrador, informó que en su gira de fin de semana supervisó 800 kilómetros de construcción del Tren Maya, uno de los principales proyectos de su gobierno.

El mandatario compartió en su cuenta de Twitter un video tomado desde un helicóptero de las Fuerzas Armadas, sobre las zonas arqueológicas de la Península de Yucatán.