¿La hackearon? Azucena Uresti asegura que alguien filtró sus conversaciones sobre caso Debanhi

¿Porqué es un problema? Mario aseguró que ha estado cuidando desde hace tiempo el contenido de la segunda necropsia que él mismo mandó a hacer. Dicha indagatoria fue confiada a la Fiscalía para que la integraran a la carpeta de investigación por el caso de Debanhi.

AZUCENA URESTI RESPONDE A ACUSACIONES DE MARIO ESCOBAR

La periodista, luego de hacerse tendencia esta mañana, negó en redes sociales que ella haya mandado ese mensaje al papá de Debanhi, y también reiteró que ella solo reportó la información que El País previamente habría publicado.

“A mí no me filtraron ningún documento (...) las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes, pero no tengo porque esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos”, dijo la periodista.

Sin embargo, no negó que dichos mensajes filtrados salieran de su celular. La periodista explicó que la hora en la que esos mensajes se enviaron, ella se encontraba transmitiendo al aire su programa de televisión.

“Estamos investigando lo sucedido pues estaba a punto de entrar al aire, mi último mensaje fue a las 21:30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento”, subrayó.