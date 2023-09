La historia del profesor de Ingeniería Civil de la UNAM que se convirtió en pepenador; dará conferencia

De las aulas a pepenar basura. Antonio, un ingeniero civil de 70 años de edad, quien habla cinco idiomas y ha viajado por distintos países del mundo, se ha dedicado los últimos años de su vida a vender pet y residuos domésticos e industriales para poder sobrevivir.

En su casa ubicada en la colonia Ciudad Azteca Tercera Sección, en el municipio de Ecatepec, acúmulo decenas de toneladas de desechos, por lo que los vecinos tuvieron que llamar a las autoridades para que resolvieran la situación porque los malos olores y la presencia de fauna nociva ya eran insoportables para los residentes de la calle Calpullis.

Desde el lunes llegó personal del ayuntamiento y se sorprendió por la gran cantidad de desperdicios que había en el inmueble donde Antonio vive solo al enviudar y casarse sus hijos, los cuales viven en el extranjero.

Hasta ahora los trabajadores de Servicios Públicos han extraído de su vivienda 124 toneladas de basura, pero aún no terminan. La dirección del Medio Ambiente calcula que en total habrá aproximadamente 150 toneladas y esperan concluir hasta mañana.

Desde la mañana de este miércoles los trabajadores del ayuntamiento ecatepense con palas y a mano limpia sacan los desechos que se encuentran en todos los rincones del predio, incluida la azotea, lo que le impedía a Antonio dormir en su domicilio. Desde hace algunas semanas un amigo del barrio le dio asilo para pernoctar en su casa.

LLEGÓ A NO CABER EN SU CASA POR LAS TONELADAS DE BASURA

Aunque cuentan los vecinos que muchas noches durmió en la calle, a la intemperie, porque fue tanta la basura que acumuló que no había espacio para él mismo.

Esos mismos residentes narraron que lo veían salir con costales y cuando regresaba los traía llenos de lo que recogía en las comunidades ecatepenses y los metía a su casa.

“Ahorita que se está removiendo sí hay basura, pero esta era una casa bien ordenada o sea mi ropa está en bolsas y todo. Ahora esto fue a raíz de que yo me tuve que ausentar porque me asaltaron, entonces para recuperarme en hospitales la casa quedó cerrada, pero rompieron vidrios, me robaron muchas cosas y esto quedó así revuelto;

“Entonces el gobierno de Ecatepec me está ayudando, el presidente municipal Fernando vilchis. Sí, sí vendía, pero pet, latas de aluminio y en un rango muy poco cartón, porque me golpearon, perdí trabajo e indemnización y eso ocasionó que yo tuviera que recurrir a recolectar. Porque ahorita estoy trabajando, pero soy una persona aseada, soy maestro”, contó Antonio, quien era profesor de la UNAM y de otras instituciones educativas superiores.

¿POR QUÉ TERMINÓ VIVIENDO ENTRE LA BASURA?

Antonio, sufrió un asalto hace varios años en el paradero de Indios Verdes cuando se dirigía a su casa, después de dar clases en Ciudad Universitaria (CU), en el que los ladrones lo dieron por muerto después de la golpiza que le dieron.

Estuvo en estado de coma durante dos meses y cuando salió del hospital su estado de salud no era el óptimo.

“Por ocurrir el asalto a más de cinco kilómetros de distancia de CU la universidad no cubrió mis gastos, ni la atención y por esa razón perdí mi empleo y me quedé sin sustento económico”, recordó.

Además de vender desperdicios domésticos Antonio ha preparado a estudiantes para sus exámenes de educación superior, pues todos saben que es un experto en matemáticas y también presume que conoce a la perfección los planes de reciclamiento.

El ayuntamiento de Ecatepec le brindará la ayuda que requiera, incluso ofrecerle que pueda regresar a dar clases de matemáticas y de idiomas por la facilidad que tiene en la materia.

ANTONIO DARÁ CONFERENCIA

Antonio Freyermuth, ex académico que habitaba una casa cubierta con 124 toneladas de basura en la colonia Ciudad Azteca tercera sección, será invitado por el gobierno de Ecatepec a dar conferencias a jóvenes y estudiantes.

El presidente municipal, Fernando Vilchis consideró que el exacadémico merece una oportunidad para compartir sus experiencias y conocimientos con los jóvenes del municipio, por lo que será invitado a través de la Dirección de Educación y Cultura a impartir conferencias en planteles escolares.

Adelantó que la Dirección de Educación y Cultura municipal incluirá en los programas de capacitación y apoyo a estudiantes a don Antonio, quien se desempeñaba como docente de ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Vilchis Contreras destacó a través del sistema municipal DIF, don Antonio recibirá atención médica y un tratamiento psicológico, pues a pesar que de acuerdo con una valoración preliminar especialistas determinaron que se encuentra pleno de sus facultades mentales, la institución dará un seguimiento para atender al señor de 70 años.

Reiteró que tras retirar las cerca de 124 toneladas de basura que el señor acumuló tanto al interior del domicilio como en el patio frontal y trasero, personal del gobierno comenzará con los trabajos de saneamiento y rehabilitación integral de la vivienda para brindar un espacio apto para vivir al exdocente.

En su momento, don Antonio señaló que luego de quedarse sin empleo comenzó a juntar cartón, botellas de pet y latas para obtener un ingreso con la venta del material reciclable; sin embargo, con los años se acumularon bolsas de desperdicios en todo el predio. Conocimientos con los jóvenes del municipio, por lo que será invitado a través de la Dirección de Educación y Cultura a impartir conferencias en planteles escolares.

