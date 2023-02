Alpura, Liconsa y Lala, además de otras 17 marcas de leche fueron analizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para determinar si la información comercial corresponde con el contenido neto declarado y los nutrientes, además de la verificar si cumplen con las normas oficiales.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó un estudio de calidad a 20 leches y tres productos lácteos que se venden en el mercado, en donde encontró que muchas de las marcas que venden ‘leche’, lo que en realidad comercializan es una mezcla con grasa vegetal, engañando a los compradores.

De los productos revisados dos son parcialmente descremadas, tres parcialmente descremadas/deslactosadas, tres semidescremadas/deslactosadas, una semidescremada y ocho enteras. También se incluyeron tres productos lácteos combinados, que se elaboran a partir de caseína (proteína propia de la leche).

El laboratorio de Profeco examinó la información nutrimental como proteína, grasa, carbohidratos, contenido energético, calidad sanitaria, contenido neto, sólidos no grasos y densidad. Concluyó que entre las marcas analizadas una no es leche, dos incumplen con el etiquetado y otras dos no cumplen con el contenido neto declarado.

Los resultados fueron publicados en la Revista del Consumidor de junio, este es el resumen.

Lista de leches engañosas de Profeco

Profeco concluyó que la marca Los 19 Hermanos, no puede ser llamada leche porque es mezcla de leche con grasa vegetal; no cumple con el contenido de sólidos no grasos y la densidad mínima.