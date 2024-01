La mitad de los habitantes de Gaza corre riesgo de morir de hambre, advierte la ONU

Eylon Levy , portavoz del gobierno israelí, afirmó que Israel no obstaculizaba la ayuda humanitaria y culpó a Hamás, el grupo palestino que gobierna Gaza, de cualquier escasez. Acusó a Hamás de apropiarse de parte de la ayuda para sus propios fines. No aportó pruebas, pero funcionarios occidentales y árabes han afirmado que se sabe que Hamás dispone de grandes reservas de suministros, como alimentos, combustible y medicinas.

“Llevo haciendo esto unos 20 años” , dijo Husain. “He estado en casi todos los conflictos, ya sea en Yemen, en Sudán del Sur, en el noreste de Nigeria, en Etiopía, en todas partes. Y nunca he visto nada como esto, tanto en términos de su escala, su magnitud, sino también en el ritmo al que se ha desarrollado” .

“Es una lucha diaria” , dijo Zaiter, de 37 años, cuyos hijos tienen entre 9 meses y 13 años de edad. “Te sientes presionada y desesperada, y no puedes aportar nada”.

Lo máximo a lo que pueden aspirar estos días, según contó en una reciente entrevista telefónica, es a una lata de chícharos, un poco de queso y una barrita energética que Naciones Unidas distribuye a manera de raciones familiares una vez a la semana en Rafah, ciudad del sur de Gaza a la que huyeron a principios de diciembre para escapar de los bombardeos israelíes más al norte. No es suficiente para alimentar a su familia de siete integrantes.

Azmi Keshawi , analista de la organización de investigación International Crisis Group, afirmó que aunque Israel diga que no considera su guerra como dirigida contra la población de Gaza, son los civiles quienes pagan el precio más alto.

“Si quieren que lleguen más alimentos y agua a Gaza, deberían enviar más alimentos y agua a Gaza” , añadió, refiriéndose a los grupos internacionales de ayuda. “Y mientras envían más ayuda, deberían condenar a Hamás por secuestrar las entregas de ayuda y desviarlas hacia sus combatientes. Su silencio es vergonzoso. No aceptaremos que funcionarios internacionales desvíen la culpa hacia nosotros para encubrir el hecho de que están encubriendo a Hamás” .

Durante las dos primeras semanas no se permitió la entrada de nada. Después empezaron a llegar algunas provisiones, pero no se permitió la entrada de combustible hasta el 18 de noviembre.

“He ordenado el asedio total de la Franja de Gaza: no habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible, todo está cerrado” , dijo el 9 de octubre el ministro de Defensa, Yoav Gallant . “Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia” .

“Nuestra pesadilla diaria es ir a buscar comida”, dijo Keshawi, quien huyó de su casa en la ciudad de Gaza, en el norte, y ahora vive en una tienda de campaña en una acera de Rafah con sus hijos. Uno de ellos, dijo, resultó herido por un ataque aéreo israelí.

“No se puede encontrar harina”, dijo. “No se puede encontrar levadura para hacer pan. No se puede encontrar ningún tipo de alimento: tomates, cebollas, pepinos, berenjenas, limón, jugo de naranja”.

Cuando se encuentran alimentos a la venta, dijo, los precios se han disparado. En Rafah, un costal de harina que antes de la guerra podía costar 13 dólares se vende ahora entre 138 y 165 dólares.

Miles de personas desplazadas que huyeron a Rafah, una de las pocas zonas de Gaza denominadas seguras en la actualidad, ahora tienen dificultades para pagar una lata de atún, que antes costaba menos de 30 centavos de dólar y ahora cuesta más de 1.50 dólares, o una lata de carne en conserva, que antes costaba alrededor de 1.40 dólares y ahora cuesta más de 5.50 dólares, dijo.

“Estas personas salieron de casa sin dinero”, dijo Keshawi. “Sobrevivir se convierte en un reto”.

Tahrir Muqat, de 46 años, dijo que había huido de su casa en la ciudad de Gaza y ahora vivía con cuatro familiares, incluido un bebé, en una escuela del campo de refugiados de Maghazi, en el centro de Gaza. Prácticamente no hay agua potable, y en las raras ocasiones en que se abre, la gente la acumula en la taza del retrete y bebe de ahí, explicó.

Todos los días espera en fila durante horas para recibir dos paquetes de queso feta y tres galletas de los trabajadores humanitarios de un refugio. Luego, ella y sus parientes van de puerta en puerta por las casas en ruinas atestadas de personas desplazadas, mendigando sobras.

“La mayoría de las veces nos dicen ‘¡No!’, con comentarios ofensivos como ‘¡Vuelvan a la ciudad de Gaza! ¡Todo se ha vuelto demasiado caro desde que ustedes llegaron!’”, dijo Muqat.

Dijo que una vez vio a unos niños comiendo tomates podridos que habían encontrado en la calle.

El mes pasado, dijo, un ataque aéreo impactó cerca mientras estaban pidiendo limosna. Su hija, Nasayem, veinteañera, recibió metralla en su pierna, brazo, pecho y espalda. Hay poca medicina para tratarla y no hay calefacción en su refugio para combatir el frío del invierno. Y las heridas la han hecho sentir más agotada y apática. Pero Nasayem está enfocada en proteger a su bebé, dijo su madre.

“Cuando hace frío, le duele más”, dijo Muqat sobre su hija la semana pasada. “Hoy se durmió temprano y dijo que mañana por la mañana saldrá a buscar comida para su bebé”, añadió. “Tiene que hacerlo”.

