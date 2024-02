‘La realidad lo trae de piñata’, advierte Riva Palacio del desgaste propagandístico del vocero presidencial

En ese contexto, Riva Palacio recuerda que el vocero presidencial en casi seis años de gobierno no pudo construir una política de comunicación , la cual no pudieron suplir sus “talentos para la difamación y la diseminación de verdades alternas”.

Riva Palacio advierte que no sólo quedó en evidencia la falta de protocolos de seguridad con información sensible, sino que la desinformación de Ramírez Cuevas al Presidente contribuyó al reforzamiento de los delirios de López Obrador.

Además de ello, asevera, tanto su vocero como López Obrador fracasaron al definir que “el problema de fondo no era el mensajero, sino quien le envió el mensaje”.

“López Obrador le pidió a Ramírez Cuevas un informe de los alcances que pudieran tener los trabajos publicados en Estados Unidos... No han trascendido las conclusiones, aunque no podrán ser adecuadas porque partió de una base tan equivocada, como López Obrador señalando al Departamento de Estado norteamericano, no al de Justicia, como la fuente original de las investigaciones”, señala el periodista.