La ruta de Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’ Guzmán, a la libertad

Donald Murphy, vocero del BOP, informó que Coronel Aispuro fue trasladada al inmueble desde el 30 de mayo y la operación fue vigilada por agentes del servicio de los US Marshals.

“Estaba tan involucrada en el negocio del Chapo (Emma Coronel) que a menudo le daba su teléfono a su padre, quien era uno de los lugartenientes del Chapo. Él y el padre utilizaron los teléfonos de Emma para planear el tráfico de drogas de ligas mayores. Increíble”, detalló el periodista de The New York Times, Alan Feuer, quien dio cobertura al juicio del capo.

Dos semanas atrás el capo sinaloense envió una misiva al juez Brian Cogan, quien llevó su caso en la que solicitaba permiso para tener un encuentro en la prisión con su esposa Emma Coronel y sus dos hijas en de donde ha denunciado en varias cartas que es víctima de violaciones a distintos derechos.

“Le pido el favor que me autorice que me pueda visitar mi esposa y también me traiga mis niñas ya que mi esposa cumple el arraigo que se le puso el 13 de septiembre de 2023 y de esa fecha en adelante ella podrá viajar en todo el país ya que tendrá probatoria nada más”, señaló Guzmán Loera en el texto.

Guzmán Loera también pide a Cogan le permita la visita de sus hijas Emali Guadalupe y María Joaquina, quienes “están estudiando en México y nada más pueden viajar a visitar a su papá en vacaciones, dos o tres veces al año máximo”, indica la carta.