Lady Presidenta... mujer golpea auto con bate y amenaza a conductor (video)

“Le estoy diciendo, le estoy marcando que ahí está el pinche señalamiento, por qué no entiende. Respete el señalamiento y me importa, me vale madre quién sea, respete el señalamiento” fueron las palabras que dirigió al conductor, luego de terminar de hablar por teléfono con quien se dirigía como su jefe.

El conducto le señaló que pese a eso no tenía el derecho de golpear los carros, a lo que ella respondió “¿Entonces lo golpeo a usted? bájese, bájese”, incitando al chofer a bajarse del automóvil y como este se negó, trató de arrebatarle su teléfono celular.

Al darse cuenta de que estaba siendo grabada por la acompañante del conductor, Lady Presidenta exigió que “no la grabaran” e intentó quitarle el teléfono celular.

El conductor le dijo a la mujer que se calmara y le volvió a recordar que la acompañante que la grababa estaba embarazada. Finalmente, Lady Presidenta tomó algunas fotografías a la pareja del automóvil y se retiró de lugar.

Los comentarios en contra y a favor de la mujer no se hicieron esperar pues entendían que el conductor no conocía la zona y se encontraba perdido y por otra parte los que criticaron al sujeto por ir en sentido contrario.

“Toda una celebridad derrochando educación la señora. Y luego nos quejamos de nuestras pésimas autoridades”.

“El chavo también se pasa y en mi opinión el se lo busco”