Lanzan campaña contra Marco Antonio Solís por burlarse de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde Palacio Nacional se impulsó una campaña en redes en contra del cantante Marco Antonio Solís por una broma que hizo después de la conferencia mañanera del viernes en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a cuestionamientos sobre el uso del software espía Pegasus por parte de su gobierno, señala un análisis del sitio especializado Loquesigue.tv.

El pasado viernes, López Obrador aseguró que el Ejército le informa de los trabajos de inteligencia con respecto a ciertos personajes, pero consideró que la intervención de comunicación al defensor de derechos humanos y otros civiles es inteligencia, no espionaje.

“Se tiene que hacer la investigación, que no espionaje, es distinto, y el instituto de inteligencia del gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza. Sí, estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad”, dijo al ser cuestionado sobre el reportaje sobre la intervención telefónica al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El chiste se cuenta solo’, Denise Dresser le recuerda a AMLO su promesa sobre desaparecer el Cisen

“Tras las revelaciones de espionaje por parte del gobierno de @lopezobrador_ a activistas con Pegasus; el popular cantante @MarcoASolis publicó una broma al respecto en su Twitter que desató un Trending Topic difamándolo: #NarcoAntonioSolis”, señaló el sitio Loquesigue.tv.