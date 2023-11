Las ciudades donde más reparten ‘cuernos’ en México; revelan en que lugares hay más infieles

Como podemos notar, el Estado de México fue la entidad que se posicionó como un gran epicentro de la infidelidad, pues Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl están dentro de este top.

SEÑALES PARA DETECTAR SI TU PAREJA ES INFIEL

Si sospechas que tu pareja está distante últimamente y temes sobre alguna infidelidad, aquí te presentamos algunas posibles señales que podrían ayudarte a saber si estás en lo correcto:

- Está más tiempo ausente

- Está distante

- Se esconde para usar el celular o se preocupa mucho de que no veas su pantalla

- Le notas una ilusión que antes no tenía

- Huele diferente

- Observas ‘me gusta’ o cosas extrañas en sus redes sociales

- Ha cambiado su manera de hablar

- Tiene hobbies nuevos y que no sabes de dónde salen

Con información de medios