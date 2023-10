Las noticias más importantes del 10 de octubre en México

CLIMA

➔ Se aproximan nuevo frente frío y huracán ‘Lidia’ a México; azotarán con bajas temperaturas, lluvia y tolvaneras: ¿Dónde lloverá y dónde hará frío?... El frente frío número 5 se aproxima al territorio mexicano dejando fuertes lluvias, tolvaneras y temperaturas bajas; se aproxima el huracán ‘Lidia’ al occidente de México, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Coanagua).

MÉXICO

➔ ‘Lidia’ se intensifica a huracán de categoría 4: Esperan que mantenga desplazamiento y trayectoria, ya que el centro ingresará a tierra entre las 18:00 y 21:00 horas.

➔ Revelará Morena este viernes lista final de ‘corcholatas’ para gubernaturas: El partido dará a conocer el listado de aspirantes a ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la CDMX.

➔ Sacan a 143 mexicanos de Israel; avión de Sedena regresa a México: El segundo vehículo aéreo también podría volar en las próximas horas y se prevé el rescate de 130 personas más.

➔ Tribunal anula sentencia contra Mario Aburto por homicidio de Colosio, ordena emitir una nueva: Esto por considerar que debió haber sido juzgado con base en el Código Penal de Baja California, estado donde ocurrió el crimen, y no apegado al Código Penal Federal.

➔ México no ha aceptado petición de EU para centros de procesamiento migratorio: Reitera que trabajará en estrategias para este fenómeno en Cumbre con otros países.

MUNDO

➔ Al menos seis periodistas han muerto en conflicto entre Israel y Gaza: Esto según el grupo palestino de libertad de prensa MADA y el Comité de Apoyo a Periodistas (JSC).

➔ Condena Biden ‘terrorismo’ de Hamas: anuncia respaldo total a Israel: El presidente de EU dijo que hay estadounidenses entre los secuestrados por Hamas y 14 connacionales han muerto en Israel.

➔ Putin deja que otros instiguen la amenaza nuclear de Rusia: Putin no está precisamente renunciando a su enfoque belicoso hacia Occidente, pero estos días, cuando se trata de armas nucleares, pareciera disfrutar más el papel de líder sereno.

COAHUILA

➔ Efecto Tesla: Coahuila, entre los favoritos de inversionistas asiáticos: El Senado revela documento en donde señala que 50 empresas de Taiwán, China, Corea y Japón buscan instalarse en el país.

➔ Prepárese: guerra en Israel presiona a precios de combustibles y a la inflación: Escalada en los petroprecios en el mundo impactará en commodities y finanzas públicas de México y los estados.

➔ Reserva Arteaga información sobre agua... por seguridad y litigios: Simas del pueblo mágico considera que dar a conocer información sobre asignaciones de extracción de agua pone en riesgo la operatividad del sistema.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Alcanzas boleto? Natanael Cano agota los boletos de la ‘Zona Diamante’ para su concierto en Saltillo: El rey de los corridos tumbados vendrá a la ciudad como parte de su Tumbado Tour 2023, donde dará un show este sábado en el estadio Francisco I. Madero.

➔ Reino Unido, Irlanda, Italia y Turquía serán las sedes de las Eurocopas de 2028 y 2032: La UEFA revela que estas cuatro naciones en Europa es donde se realizarán los partidos de las competencias de países que componen el Viejo Continente.

➔ ‘Sí me encabronó que no me llamara’, Cuauhtémoc Blanco a LaVolpe; ‘Bigotón’ acepta equivocarse por no convocarlo: Ambos íconos del futbol mexicano recordaron aquel momento que vivieron previo al Mundial del 2006, cuando el entrenador argentino no llevó al ícono del América a la Copa del Mundo.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Estrés hídrico en Coahuila: el reto de la escasez de agua

➔ ¿Cómo ver el eclipse solar del 14 de octubre de forma segura?: El magno espectáculo natural de la Luna “devorándose” al Sol será el próximo sábado en una fiesta astronómica