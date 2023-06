Le ‘llueven’ más denuncias a Tenoch Huerta, lo acusan más mujeres de presuntos abusos

“A mí también me pasó, conocí a Tenoch en un lugar de la Del Valle y comenzamos a hablar por Twitter, [...] Cogimos, se vino, y “sin que yo me diera cuenta” se quitó el condón y me la metió otra vez, obviamente no supe qué hacer y tengo conversaciones que prueban que yo no sabía cómo reclamarle por lo sucedido”, escribió la víctima.

El segundo testimonio que compartió son capturas de pantalla de WhatsApp, acompañadas de una nota de voz, de mujer cuyo nombre se mantuvo en el anonimato.

“Yo estaba emocionada de tener la oportunidad de estar con Tenoch e incluso llegué a verlo como un desahogo, pero ahora que revisé mi conversación con mi mejor amigo, yo le cuento que estoy nerviosa porque no me ha bajado y sabía que Tenoch se había quitado el condón después de venirse y me la metió pensando que yo no me daría cuenta por qué estaba boca abajo, y [...] le cuento que me siento muy agobiada porque Tenoch ya no me responde, y otros en donde le cuento que él me llama infantil y me dice que no quiero crecer”, se lee en las capturas de pantalla.