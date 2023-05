Llama AMLO a hispanos a no votar por DeSantis porque es un antiinmigrantes

Al respecto, el mandatario mexicano exhortó a los hispanos a despertar y no votar por DeSantis porque, advirtió, que al igual que lo hizo en Florida, buscará aplicar en Estados Unidos una política contra los migrantes.

“Aprovecho para decirle al señor DeSantis, que ayer se destapó, ya ven que no fallé, que toda su politiquería de los migrantes es porque quiere ser el candidato del Partido Republicano”, refirió.

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la comunidad latina en Estados Unidos a no dar ni un voto a Ron DeSantis por sus políticas antiinmigrantes.

“Ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes, porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto”, añadió el Presidente.

‘EN UNA DE ESAS EL FENTANILO ESTÁ LLEGANDO POR FLORIDA’

Ron DeSantis propuso ayer cerrar las fronteras con México como una medida para combatir la epidemia de fentanilo y a los cárteles mexicanos.

Al respecto, López Obrador cuestionó lo dicho por el gobernador de Florida y lo invitó a investigar si el fentanilo no está llegando a EU a través de ese estado desde Asia.

TE PUEDE INTERESAR: Ron DeSantis propone cerrar frontera con México para combatir fentanilo, si gana la presidencia de EU

“En una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque sí llega a Estados Unidos desde Asia, eso está probado. Para que no nos estén culpando a nosotros. Primero que hagan una investigación... tenemos que estar informando a la gente para que no ofendan a México, que aprendan a respetarnos”, sostuvo en la mañanera.

SE DESTAPA DESANTIS

Ayer miércoles, el gobernador de Florida anunció oficialmente que buscará postularse como candidato a la presidencia de EU por el partido Republicano.

Previo a su destape, DeSantis realizó una serie de leyes, todas derechistas, que pudieran servir como plataforma de su campaña. Entre ellas, además de reforzar las políticas antiinmigrantes, una ley que relaja las restricciones de portación de arma oculta en Florida, la prohibición del aborto de seis semanas, así como proyectos de ley para restringir las iniciativas LGBTQ y de inclusión racial en escuelas.