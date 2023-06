‘Lo dejaron solo, y no es la primera vez’; hermano de Hipólito Mora reprocha a Guardia Nacional

Anteriormente, el mismo Hipólito había declarado que ya no seguiría con vida para antes de que concluyera el 2022. En ese entonces, acusó a “La Sirena”, jefe de los sicarios de Los Viagras, de buscarlo “con pistola en mano”.

“A mí ya me queda poco tiempo aquí. Como yo no me voy a mover de Michoacán, la gente que anda tras de mí no va a descansar hasta matarme. Yo no llego vivo a Navidad”, expresó el activista en 2022.

