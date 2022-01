“Lo volvería a hacer”, Mariana Rodríguez contesta críticas sobre ‘adopción’ de menor

Tras la polémica desatada por la supuesta ‘adopción’ de fin de semana de un menor del DIF de Nuevo León, Mariana Rodríguez no sólo respondió las críticas en su contra, sino que profundizó en el tema y su visión para este centro.

Fue a través de la primera entrevista de Mariana Rodríguez con el diario El País, que la esposa del gobernador del estado, Samuel García, expuso los pormenores de la situación que los ha llevado al escrutinio público.

Asegurando que “Lo volvería a hacer”, si de mejorar la calidad de vida de los niños del DIF se trata, pues actuó de corazón y con asesoramiento jurídico, mismo que le indicó no se trataba de un acto ilegal.

¿Hay un proceso de ‘Adopción’ del menor involucrado?

El matrimonio decidió llevar a un bebé del DIF a su hogar por un fin de semana, acto que fue difundido en las redes sociales de la influencer y calificado por la prensa y algunos disidentes del matrimonio como un delito.

Pues, fueron acusados de exponer públicamente al menor y saltarse varios pasos del proceso de adopción. Pero, la especialista en creación de contenidos digitales expuso que no se trató de un proceso de adopción como se manejó en los medios.

“Les falta conocimiento de lo que se puede y no se puede hacer. El artículo 27 de protección de menores establece que cuando un niño es huérfano, y él lo es, no lo había dicho antes, tiene la oportunidad de irse a convivencias con cualquier persona con quien tenga vínculo afectivo”, afirmó Rodríguez sobre el acto.

Y es que, el matrimonio compuesto por García y Rodríguez no tenía un trámite abierto para la adopción del bebé. Se trató de una salida bajo el concepto de ‘Convivencia Familiar’, permitido para voluntarios y familias interesadas en la adopción.

‘Cuando mandan indagar y Derechos Humanos nos pide el documento con los trámites de adopción, pues no existe tal cosa [...] sí, la ley establece que no se puede si con ello se perjudica la imagen del niño, pero yo no la estoy perjudicando de ninguna manera. Solo he tratado de visibilizar un problema’.

Mariana Rodríguez enfatizó que las Convivencias familiares están permitidas para quienes tengan un vínculo afectivo pero en el caso del menor, tal lazo sanguíneo es inexistente. Ya que no tiene ningún familiar y los padres lo entregaron al DIF a los cuatro días de nacido.

Dio a conocer que, a raíz de sus tres meses al frente de la institución pública a nivel estatal, logró aumentar la cifra de voluntarios en el DIF y de las familias interesadas en la adopción de menores, pues pasaron de 100 a 350.

“Yo sí quería visibilizar esa realidad, y creo que si los papás adoptantes pudieran conocer a los niños, otra historia sería. Si de alguna manera yo puedo ayudar a este bebé a encontrar una familia para mí es un ganar”, enfatizó la influencer.

“Lo hice de corazón y lo volvería a hacer”, sostiene la presidenta del DIF de Nuevo León ante las ONG ‘s que la han criticado. Además de expresar que tienen un canal de comunicación abierto para dialogar y hasta colaborar en pro de las infancias del estado.

Ya que, señaló que muchas se dejaron llevar por la prensa y se limitaron a criticar sin argumentos o propuestas válidas. Incluso, señaló que su acto es lo mismo que hacen este tipo de instituciones pero valiéndose de sus propias redes sociales.

“Veo los post de Save the Children, pues qué irónico, critican la exposición mía, pero ellos exponen a muchos niños para recaudar donativos, ¿cuál es la diferencia? Yo también recaudo donativos para el DIF”, declaró la joven de 26 años de edad.

Mariana Rodríguez respondió a las críticas en su contra y defendió el uso de sus redes sociales para lograr los propósitos en pro del DIF de Nuevo León, pues lejos de buscar un beneficio político, expresó que el contacto con esa realidad le ha cambiado la vida.

