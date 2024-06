Lomito electoral: Daisy, la perrita que cuido el proceso electoral como funcionaria de casilla (VIDEOS)

Las redes sociales no tardaron en reaccionar ante la adorable presencia de Daisy. Los comentarios destacaban la creatividad y el sentido de responsabilidad de Elena, quien, a pesar de sus obligaciones como funcionaria de casilla, no descuidó el cuidado de su mascota, e incluso la puso a ‘trabajar’.

¿QUÉ HACÍA LA PERRITA DAISY COMO FUNCIONARIA DE CASILLA?

En una entrevista para Carlos Marín, Elena explicó que Daisy es muy apegada a ella y a su madre, y que además no la pueden dejar sola en casa durante mucho tiempo porque está enferma. “Mi nombre es Elena y me tocó ser funcionaria de casilla junto a mi mamá. Y pues Daisy siempre está con nosotras, somos muy apegadas a ella y ella es muy apegada a nosotras. Ha estado un poco delicada de sus riñoncitos entonces procuramos que nunca se quede sola en casa. Siempre hay alguien con ella para vigilarla y vamos a tener que estar aquí todo el día y yo le dije que yo no podía venirme acá si no podía traerme a la Daisy”, explicó Elena. Para que no desentonara tanto, le hizo un chalequito como de funcionaria del INE, comentó entre risas.