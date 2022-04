Loret de Mola responde a AMLO... “No me va a encontrar ningún chayote como a sus hijos y hermanos” (video)

“Mire, presidente: sé que usted esto no lo entiende muy bien, pero se llama trabajo. Desde hace más de 20 años he tenido trabajos formales, a la vista de todos, espacios periodísticos que afortunadamente han contado con la preferencia de mucha gente. Los medios de comunicación para los que he trabajado están acreditados, son muy conocidos; me han depositado mis honorarios en transferencias bancarias, he pagado mis impuestos, y con lo que he ahorrado he mejorado mi modo de vida”.

Después pasó a explicar que es López Obrador el que debe explicar de qué ha vivido durante más de una década, en lo que sí hay corrupción.

“Yo no soy el que no puede explicar de qué ha vivido: ese es usted. Yo no soy el que pasó 13 años, entre jefe de Gobierno y presidente, sin trabajar, reportando que no tenía ingresos: ese es usted. Yo no soy el que ha vivido de recibir sobres amarillos con dinero en efectivo: ese es usted. Yo no soy el que se mantiene con ‘aportaciones’, que todos sabemos qué son: corrupción. Yo no soy el que no ha pagado impuestos, yo no soy el que dice que no usa tarjetas de crédito ni tiene créditos. Yo no soy el que trata de engañar con el cuento de que alcanza con 200 pesos en la cartera. Yo no soy el que tiene hijos que nunca han trabajado y de pronto se volvieron millonarios; yo no soy el que tiene hijos que se convirtieron en coyotes del gobierno de papá. Yo no soy ese: ese es usted”.

El periodista negó ser corrupto y rechazó haber recibido “chayote”, y afirmó que eso al tabasqueño le consta, ya que lo ha mandado investigar a fondo. Replicó al recordar varios actos presumiblemente corruptos de las personas cercanas al presidente.

“Yo puedo entender que a usted no le guste mi trabajo periodístico: está en todo su derecho. Pero un dinero mal habido, un ‘chayote’ (como se dice) no me lo va a encontrar; bueno, ya no me lo encontró. Ya le dijeron que yo no soy así porque, mire, presidente: yo no soy corrupto. De ese pie yo no cojeo. Pero eso usted lo sabe porque me ha mandado investigar hasta por debajo de las piedras, ¿y con qué se ha topado? Con que mis ingresos, que tanto le molestan, provienen de los medios de comunicación para los que he trabajado. Eso es lo que dice usted mismo. No hay videos míos recibiendo dinero en efectivo clandestinamente; hay de dos hermanos suyos, y de su secretario particular de ahorita, y de su secretario particular de antes, y del que era su secretario de Finanzas. Yo no tengo que pedirle a un amigo empresario que simule un empleo para justificar una vida de lujos en el extranjero. No: esos son usted y su hijo”, declaró el periodista.

Sobre los datos que dio el presidente sobre sus supuestas propiedades, Loret de Mola dijo que eso es lo de menos porque “los mexicanos ya estamos acostumbrados a sus datos falsos”. Lo importante, dijo, es que el presidente ha usado todo el poder del Estado para perseguirlo y violar su vida privada, incluso con la exhibición de direcciones personales, lo que pone en peligro no sólo a él sino a su familia frente a los delincuentes, “a los que usted trata con tanto cariño”.

Tras enumerar varios problemas que enfrenta el país y que demandan atención, Loret de Mola se dirigió al presidente: “En vez de gobernar, usted decide cada día escalar y escalar los ataques en contra de un periodista que le está diciendo la verdad. Usted lo ha admitido públicamente: no me estaría atacando si no hubiéramos publicado los reportajes. Ese es el mensaje, propio de un tirano”.

Finalmente, Loret de Mola advirtió al presidente que, pese a sus agresiones, continuará con su trabajo: “Yo he estado revisando al poder; usted ha estado tratando, a toda costa, de atacarme para que yo me doble y me calle. Pues no me voy a doblar y no me voy a callar. Usted se comporta como un autócrata que trata de silenciar a la prensa; sepa que yo voy a seguir haciendo periodismo y voy a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea”.