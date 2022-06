Los “corruptos” no regresarán a la presidencia en 2024, asegura AMLO

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al término de su mandato se jubilará, que quien le sustituya en el cargo –una mujer o un hombre, señaló– puede ser “hasta mejor que el que les está hablando”.

Al acudir a inaugurar la sucursal del Banco del Bienestar en Coatlán del Río –evento en el que estuvo acompañado del gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, así como por el titular de la CFE, Manuel Bartlett–, el mandatario federal señaló que sus opositores lo acusan de “estar chocheando”, pero afirmó que “todavía siento lucidez, todavía tengo claridad con las ideas que he sostenido toda mi vida”.

“Ya me faltan dos años y tres meses y ya está tomada la decisión porque es una cuestión de principios, yo ya me voy a jubilar terminando mi mandato, ya cierro el ciclo y va a haber relevo generacional. Y no se preocupen, porque los que vienen a sustituirnos pueden ser mujeres, hombres, hasta mejores que el que les está hablando, y de lo que no hay duda es que lo mejor que tenemos ahora es nuestro pueblo”, dijo.

