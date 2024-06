Los cuatro momentos de Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa

Claudia Sheinbaum Pardo traza su línea de acción política con un punto definitorio: la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Tenía entonces 6 años, pero sus padres -el químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz y la bióloga Annie Pardo Cemo- no solo alojaron de vez en cuando a los líderes estudiantiles en la casa familiar, sino, en el caso de su madre, para entonces maestra del Instituto Politécnico Nacional (IPN), respaldó varias de las decisiones del movimiento tomadas dentro de las aulas. Esa combinación de activismo, academia y ciencia dieron forma a una discrecionalidad política temprana de quien se convertirá en la primera mujer presidente de México. A sus 15 se sumaría a la lucha de Rosario Ibarra de Piedra, y en 1986 intervendría en las protestas del Centro Estudiantil Universitario (CEU) en contra de las pretensiones del entonces rector de la UNAM, Jorge Carpizo McGregor, de terminar con la gratuidad de la educación.

En su temprana adultez, ese sería el detonante no solo para Claudia Sheinabum, sino para la nueva generación que se uniría al Frente Democrático Nacional encabezado por Ifigenia Hernández, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que devendría meses más tarde en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). “Es un movimiento, el del CEU, que de alguna manera toma la batuta del movimiento de 1968 y que en definitiva habrá de moldear el perfil de Claudia”, dice el politólogo Israel Covarrubias, quien ha estudiado por años la trayectoria de la morenista. “Es una época (la de 1986) en la que el PRI era una fuerza hegemónica y los movimientos sociales funcionaron como palanca y permitieron a varias y varios participantes de aquellas estructuras volverse políticos profesionales”. Esa primera versión de PRD iniciaría un proceso de degradación en 2006, tras la primera contienda de Andrés Manuel López Obrador en busca de la Presidencia de la República.

Antes de que las líneas constitucionales del partido bifurcaran, vendría el segundo momento de Claudia Sheinabum: su incorporación al gabinete compuesto por López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2006). A cargo de la secretaría de Medio Ambiente, Sheinbaum no solo enfrentó la crisis atmosférica del Valle de México -vigente hasta hoy- sino que terminaría por hacerse cargo de la finalización del segundo piso del Periférico, la obra magna del gobierno. “Eso le da a Claudia no solamente una proyección, sino un espacio de confianza que no había tenido antes. Pasa de ser secretaria de Medio Ambiente a ser la ingeniera más importante de la ciudad”, dice sobre ello Héctor Tejera, antropólogo y politólogo de la UAM.