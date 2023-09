Los despiden por dedicar la nueva canción de Shakira a sus jefes

En este video, la cantante colombiana hace referencia a un episodio personal en el que su ex niñera, Lili Melgar , fue despedida sin recibir una indemnización por parte de su ex pareja, Gerard Piqué . La canción está dirigida a todos los supervisores y jefes que “abusan” de sus empleados.

“Hagan más videos y haran más dinero que el jefe”, “Por culpa de Shakira ahora que los contraté como bailarines”, “Órale pss el jefe no aguanta ni una bromita”, “Shakira facturando con su canción y acá los panas hasta el empleo perdieron”, “Esa Shakira armo una revolución con los jefes de los hispanos”, “La culpa no es del jefe, ni de ustedes. La culpa es de Pique porque no hizo feliz a Shakira”, “Que busquen a Shakira para que les dé trabajo”, “Entonces el jefe sabía que la canción sí era para él”, “No se preocupen, Shakira los va a contratar como sus bailarines”, “@Shakira help a los panas venezolanos, etiqueten a Shakira gente, claro que saldrán adelante”, “Si el jefe actuó así es porque es verdad jajaja la clase de jefe que tenían”, “Le quedó el saco al jefecito y de enojado los echaron, ahora Shakira los contratará como bailarines se preocupen chicos”, fueron algunas respuestas que los usuarios recibieron en video, el cual ya supera los 14 millones de reproducciones en TikTok donde internautas etiquetan a Shakira para que pueda ayudar a los tres individuos.