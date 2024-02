Lula da Silva es una ‘persona non grata’ para Israel; comparó Gaza con el Holocausto

Israel declaró hoy “persona non grata” al presidente de Brasil, Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva, quien ayer calificó la ofensiva israelí en la Franja de Gaza como un genocidio comparable al Holocausto.

“No perdonaremos y no olvidaremos. En mi nombre y en nombre de los ciudadanos de Israel, he informado al presidente Lula de que es ‘persona non grata’ en Israel hasta que pida disculpas y retire sus palabras”, dijo el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz.

TE PUEDE INTERESAR: Siguen los bombardeos de Israel en Gaza; EU dice que bloqueará otra vez resolución de la ONU

“Esta mañana convoqué al embajador de Brasil en Israel en el Museo del Holocausto, el lugar que atestigua más que cualquier otra cosa lo que los nazis y Hitler hicieron a los judíos, incluidos miembros de mi familia”, informó el ministro.

Durante la celebración hoy de la 37ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA), en Adís Abeba, Lula criticó la guerra que Israel mantiene en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 tras los ataques del grupo islamista palestino Hamás contra territorio israelí en los que murieron unas 1,200 personas y unas 250 fueron secuestradas, mientras que del lado palestino se han producido hasta ahora unos 29,000 muertos, según el ministerio de Sanidad gazatí.

“Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio”, declaró Lula a la prensa, y dijo que algo similar a “una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños” no había ocurrido antes en la historia, salvo “cuando Hitler decidió matar a los judíos”.

“Los comentarios del presidente brasileño son vergonzosos y severos”, aseguró hoy en la red social X el ministro de Exteriores israelí, quien recalcó que “nadie dañará el derecho de Israel a defenderse. He ordenado al personal del Ministerio que convoque al embajador brasileño para una llamada de protesta”, detalló.

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, también criticó a Lula en X por apoyar, según dijo, “a una organización terrorista genocida, Hamás, y al hacerlo, avergonzar a su pueblo”.

Por su parte, en un comunicado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó las palabras de Lula de “vergonzosas y graves” y argumentó que buscan “trivializar el Holocausto” y “el derecho de Israel a defenderse”.

TE PUEDE INTERESAR: No entrar en Rafah sería ‘perder la guerra’, afirma Netanyahu

“Comparar a Israel con el Holocausto nazi y con Hitler es cruzar una línea roja. Israel lucha por su defensa y por asegurar su futuro hasta la victoria total y lo hace respetando el derecho internacional”, dijo Netanyahu en un comunicado divulgado por su oficina.

Unas dos horas más tarde, el presidente israelí, Isaac Herzog, también arremetió en X contra Lula, y pidió el apoyo de los líderes mundiales contra “tales acusaciones y la distorsión inmoral de la historia” que representan.

Con información de EFE y Europa Press