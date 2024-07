Madre buscó a su hijo desaparecido en Zacatecas durante 8 meses, pero su cuerpo estaba en Semefo y nunca le informaron

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía y familiares arman cruzada en busca de sus desaparecidos en Monclova

“Vine aquí a que me escucharan, porque he buscado a los diputados y al gobernador y nunca me han querido escuchar [...] Mi hijo tiene ahí (Semefo) desde el 30 de noviembre. Tenían todo para que me localizaran [...]Tenían ADN, tenían dirección, tenían todo y nunca me llamaron, pero yo no dejaba de insistir por mi criatura”, reclamaba Virginia.

Agregó: “Iba yo y preguntaba y preguntaba por mi niño y nunca me daban razón de mi hijo, cuando mi hijo llegó ahí en el mismo mes que desapareció. Iba y buscaba al pinche gobernador ratero [...] pues, ¿a qué se dedican? no más a agarrar dinero y embolsárselo [...] Cuando fui a la Semefo a ver si había información de mi hijo, una de las malditas trabajadoras estaba sentada arriba de uno de los jefes”.

Virginia dijo que acudió para exigir justicia: “A mi hijo me lo mataron, no se drogaba, trabajaba decentemente. ¿Por qué se portan así? ¿A cuántas madres buscadoras nos traen por ahí, arriesgando también su vida?, ustedes no hacen nada [...] Nunca me han querido ver a la cara. Que Dios los perdone y que nunca vayan a sentir este dolor que traigo. No les deseo lo que yo estoy sintiendo ahorita”.

En su intervención desgarradora, Virginia dijo que hoy no tiene dinero ni para ofrecer algo en el novenario de su hijo que apenas acaba de sepultar.

Además, mencionó que sabe lo que significa ser servidor público, ya que ella durante 25 años fue policía preventiva: “salía con mi uniforme orgullosa y la gente me respetaba por eso sé cómo se trabaja eso, porque por debajo del agua dicen que todo está bien, uy, si cómo no! Ahorita ya es pura corrupción, porque mientras les den dinero están felices y mientras cuántas familias destrozadas”.

