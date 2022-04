Margarita Zavala rechaza excusarse del debate de la Reforma Eléctrica

Antes de entrar de lleno al debate de la reforma eléctrica, la Cámara de Diputados se enfrascó en un debate sobre si las legisladoras Margarita Zavala y Edna Díaz Acevedo debían excusarse del debate de la reforma eléctrica por conflicto de interés, lo que se solucionó pidiéndole a ellas mismas que tomaran la decisión

En el caso de Zavala, se argumenta que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, trabajó como consejero independiente de Avangrid, empresa con sede en los Estados Unidos. A Edna Díaz se le vincula con un ‘cabildero’ italiano.

Tras un receso de dos horas y media, la Mesa Directiva, en acuerdo con la Junta de Coordinación Política donde tiene mayoría Morena, exhortó a las diputadas Zavala y Edna Díaz Acevedo a que se excusen, y “que quede esa determinación en ustedes”, según dijo el presidente de la mesa, Sergio Gutiérrez Luna.

La primera en tomar la palabra, fue la perredista Díaz Acevedo, quien dijo:

No me excuso porque no tengo absolutamente nada de que excusar, no respondo mentiras y tampoco respondo calumnias.

La panista Margarita Zavala dijo que actuó de buena fe y conforme a la ley. Recordó que solicitó una opinión jurídica a la Cámara de Diputados para saber si está en un escenario de conflicto de interés, opinión que determinó que no hay ninguna irregularidad.

Dijo que es una agresión de género considerar que su voto está relacionado con el trabajo que tuvo su esposo en la iniciativa privada.

Por eso no me excuso, por la defensa del derecho, de la Constitución y por la defensa de México...

Para la diputada Andrea Chávez, de Morena, Margarita Zavala “está contrariando una disposición oficial”. Por otro lado, la panista Cecilia Patrón Laviada dijo que Morena está desesperado por no tener los votos para sacar el tema adelante, por lo que intentan “callar a la oposición a través de la calumnia”.

Con estas intervenciones se zanjó la primera gran diferencia sobre este tema en la Cámara de Diputados, lo que nos recuerda el tono que tiene la reforma eléctrica entre los dos polos políticos. La mayoría oficialista acusa a la oposición de servir a los intereses de la iniciativa privada.

En tanto, la oposición afirma que la reforma eléctrica afecta al medio ambiente y a la competencia, además de que encarecerá la energía.

