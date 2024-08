Mario Marín ya está en la casa donde enfrentará proceso en arraigo domiciliario

Puebla, Pue. El ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, llegó ayer a su casa en la ciudad de Puebla en donde seguirá, bajo la figura de arraigo domiciliario, el proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue en su contra por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Hasta el cierre de la edición de La Jornada de Oriente del lunes, se sabía que el ex mandatario salió alrededor de las 6 de la tarde del penal del Altiplano, localizado en el estado de México, hacia la capital poblana, de acuerdo con una fuente cercana al caso.

Marín Torres permanecerá en su vivienda sin poder salir de la misma, según lo dictó la juez Segunda de Quinta Roo, Angélica del Carmen Ortuño, el pasado sábado, al cambiar las medidas cautelares que mantenían al político en prisión.

Las nuevas condiciones establecen que el ex mandatario deberá portar todo el tiempo un brazalete mediante el que la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares vigilará que no salga de su casa, asimismo, al priísta le fue asegurado su pasaporte y su visa pues no tiene permitido salir del país.