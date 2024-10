LA HISTORIA QUE YA SE CONTÓ

Uno de los momentos más icónicos de esta segunda temporada fue durante un posicionamiento entre el conductor Arath de la Torre y el influencer Ricardo Peralta, este último quien acusó de discriminación a su compañero.

Arath pidió a Peralta que se quitara un vestuario -con estética de marinero- que se puso en un miércoles de nominación, diciendo: “me pones nervioso. La maestra Canuta te va dar un chingadazo”.

Ricardo intentó cuestionar el respeto de Arath a su identidad de género, a lo que el conductor respondió que siempre ha sido respetuoso de la comunidad LGBTQ+ y pidió no utilizar la bandera de este movimiento para favorecer su estancia en la casa.

“No eres Wendy, esa historia ya se contó”, sentenció Arath al momento de decir que tiene un hermano gay del que se siente orgulloso.

Algunos miembros de la comunidad LGBTQ+ criticó a Peralta por su forma de conducirse durante el reality. Uno de los colectivos que se posicionó fue Círculo Diverso, el cual señaló que la actitud de Ricardo fue una conducta que “atenta e invalida” la lucha que han sostenido para defender sus identidades.

“Los derechos de las personas LGBTTTIQ+ no son un comodín para uso a conveniencia en un concurso de televisión y Ricardo Peralta no representa y no es, ni será vocero de la personas de la diversidad sexual”, expresaron.

Otro episodio en este sentido fue cuando Sian Chiong intentó animar a Peralta sobre su participación en el programa, pero llegando a ofender a Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada.

“Qué bueno que en esta temporada entraste tú (Ricardo) representando a la comunidad gay, porque ya ves tu comadre que estuvo en la otra temporada no aporta nada, no es una persona estudiada”, expresó.