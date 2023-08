‘Me tienen en condiciones crueles’, revela El Chapo; acusa violación de derechos humanos en Estados Unidos

En una misiva dirigida hacia Brian Cogan, juez que llevó a cabo su juicio, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, asegura que vive en condiciones “crueles”, además de sufrir “una discriminación muy grande y una violación a los derechos humanos”, dentro del penal de máxima seguridad de Florence, Colorado.

La carta fue escrita el pasado 6 de julio con puño y letra del antiguo jefe del Cártel de Sinaloa, donde señala que las autoridades penitenciarias no le permiten hacer las dos llamadas telefónicas que tiene permitidas, con su hermana y sus dos hijas.

“De la manera más atenta le escribo esta carta para manifestarle lo siguiente. Hoy me visitó mi abogada Mariel Colón y me dijo que habló con la fiscal que está al frente de las reglas y le dijo que no autorizaría más llamadas telefónicas con mi hermana y mis niñas. En el mes de mayo nada más me autorizaron una llamada con mi hermana y mis dos niñas, usted autorizó dos llamadas telefónicas cada 15 días”, acusó.

”El Chapo” refirió que, desde el 19 de enero de 2017, cuando arribó a Nueva York, lo han mantenido en condiciones inhumanas. Insistió en que Colón acudió a la cárcel el pasado 20 de junio para entregarle unos documentos, pero no los recibió porque estaban en español: “Señor juez, aquí saben que no sé inglés”, lamentó el narcotraficante.

“Para todo usan la bandera, qué porque Guzmán se fugó de la prisión en México, es una salida absurda. En esta prisión todos los presos tienen llamada con su abogado, cada que el abogado solicita llamado con su cliente”, concluyó.

Cabe destacar que, también el pasado septiembre de 2021, Guzmán alertó que su estado de salud se encuentra en deterioro por las medidas de aislamiento a las que ha sido sometido, recalcando que padece dolores de cabeza, pérdida de la memoria, calambres musculares, estrés y depresión.