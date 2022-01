México no hace el trabajo de EU en migración, asegura embajador

CDMX.- México no le hace el trabajo a Estados Unidos en materia de migración, ambas naciones han logrado ver el tema de manera regional y trabajan hombro con hombro, en igualdad de circunstancias y con respeto a las soberanías, aseguró el embajador Esteban Moctezuma Barragán.

“Creo que es un tema regional, es un fenómeno en el que somos corresponsables no sólo México y Estados Unidos, también Centroamérica. También Sudamérica, porque ya hubo migraciones de Ecuador, Brasil, Haití; entonces, yo respeto mucho del diálogo que hemos logrado construir, que Estados Unidos y México trabajan hombro con hombro, en igualdad de circunstancias, con respeto a sus soberanías, viendo el problema como regional”.

Acreditado como representante del Gobierno mexicano ante Estados Unidos, Moctezuma Barragán señaló que la política migratoria de Estados Unidos está en una redefinición importante y lo que se ha logrado es trabajar de manera coordinada para proteger a los migrantes.

El programa “Quédate en México”, definió, se implementa nuevamente, pero el Gobierno mexicano condicionó su colaboración.

“El canciller Marcelo Ebrard ha sido muy claro en esto. México condicionó su colaboración en este tema, a que fuera muy distinto a lo que se conocía anteriormente como el Remain in Mexico (Quédate en México); se están acortando los tiempos para tomar una resolución. Se amplió el número de jueces que resuelven para hacer mucho más eficientes; se está determinando claramente a qué lugares pueden llegar y no que puedan enviar a las personas a cualquier lugar. Se ve si tenemos capacidad de atenderlos, recibirlos, y si no, no recibirlos”, explicó el embajador para Estados Unidos.