México no participará en ningún tipo de sanción contra Rusia, reitera Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró que México no va a participar en ningún tipo de sanción en contra de Rusia luego de que emprendiera un ataque en contra de Ucrania.

“México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales que en su caso aprobase el consejo de seguridad de la ONU, entonces en eso no hay ninguna ambigüedad”, dijo.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller señaló que actualmente el país está trabajando en iniciativas para ayudar a la población de Ucrania tras la invasión de Rusia.

“(México está buscando) que se le dé una oportunidad a la política de la diplomacia para encontrar una forma de ayudar a la población civil y de defender a los valores en los que creemos junto con otros países, es decir que pueda haber ayuda humanitaria”, explicó.

