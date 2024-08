México se niega a participar en la reunión de la OEA sobre la situación electoral en Venezuela: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, no participará en la reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) programada para hoy, donde se discutirá la situación post-electoral en Venezuela.

El mandatario mexicano explicó que la razón de esta decisión es el desacuerdo de su gobierno, con lo que calificó como una actitud “intervencionista” e “injerencista” de la OEA. López Obrador criticó que, previo a la publicación de los resultados electorales en Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se pronunció a favor de uno de los candidatos, una acción que el presidente considera irresponsable y contraria a los esfuerzos por lograr una resolución pacífica y democrática del conflicto.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Vamos a esperar a que terminen de contar los votos’: AMLO sobre las elecciones en Venezuela

“Yo tengo la información de que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Luis Almagro ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada, entonces para qué vamos a una reunión así, eso no es serio, no es responsable, no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país”, comentó el presidente en su conferencia de prensa matutina.