Abarcaría ‘Plan B’ electoral reformas constitucionales: Ignacio Mier

    Mier descartó que un eventual rechazo al proyecto electoral presidencial implique una ruptura de Morena con el PVEM y el PT. CUARTOSCURO

El coordinador de Morena en el Senado adelantó que Morena no puede desconfigurarse en caso de que el proyecto original no se apruebe

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ignacio Mier, aseguró que el “Plan B” de la reforma electoral, que se activaría en caso de no aprobarse la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, abarca reformas constitucionales.

Ante la falta de consenso de Morena con sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, Sheinbaum abrió la puerta a ejecutar un plan alternativo, si su propuesta de reforma electoral no pasa en el Congreso de la Unión.

“Hay que esperar. Es un Plan B y seguramente tienen que ser reformas constitucionales”, comentó Mier sobre el tema en entrevista.

“Yo le creo a la Presidenta de México. La Presidenta de México habla siempre con sinceridad, con honestidad y con franqueza. Hay un Plan B de la Presidenta de México y ella lo va a presentar”, adelantó.

El legislador dijo que Morena no perderá identidad si el proyecto de reforma electoral no recibe el respaldo necesario para su aprobación.

“Morena no puede desfigurarse, Morena tiene que mantener sus principios. Y, el compromiso que hizo la Presidenta, una vez que fue declarada electa, hizo los 100 compromisos y uno de ellos fue presentar la reforma político-electoral, que había quedado fuera del Plan C”, repuso.

Finalmente, descartó que un rechazo del PVEM y del PT a la reforma electoral no conllevaría a una ruptura de una coalición “que le ha dado mucho beneficio a México”.

