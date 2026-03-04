Reforma electoral: Sheinbaum tiene “plan B” si no se aprueba

México
/ 4 marzo 2026
    Reforma electoral: Sheinbaum tiene “plan B” si no se aprueba
    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. Cuarto oscuro | Andrea Murcia Monsivais

La presidenta Sheinbaum aseveró que ‘el no aceptar la reforma electoral’ no será una derrota, porque asegura que ella cumplió al presentarla

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que tiene un “plan B” si no se aprueba la reforma electoral que enviará a la Cámara de Diputados este miércoles, también ante las inconformidades con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

En su conferencia mañanera de este 4 de marzo en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal rechazó que sea una derrota si no se aprueba la propuesta de reforma electoral e insistió en que ella cumplió con presentarla.

Yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o del Senado si se aprueba. Esta idea de que ´ay la Presidenta va a ser su primera derrota´. No, nada que ver con eso, para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presenta, completa’, dijo.

Quien la quiera aprobar, pues será visto por la gente, y quien no, no, y ya, así de sencillo’, insistió.

En caso de que no se logre la mayoría calificada para su aprobación. ¿Tiene pensado algún plan B?’, se le preguntó.

Sí, pero ya sería después’, respondió.

¿Este plan B sería hacia leyes secundarias?’, se le insistió.

Ya sería después, no nos adelantemos’, respondió la Mandataria federal al externar de nuevo su rechazo a la lista de los plurinominales de los partidos.

TE PUEDE INTERESAR: Salinas Pliego ya pagó primer abono de mil 200 millones por adeudo fiscal; juicio mercantil de TV Azteca no afecta el pago: Sheinbaum

En el Salón Tesorería, presentó el ‘decálogo por la democracia’:

*) Elección de la representación proporcional del Congreso.

*) Reducción del gasto; mayor fiscalización

*) Voto en el extranjero; tiempos de radio y televisión

*) Inteligencia artificial

*) Cómputos distritales

*) Democracia participativa;

*) No nepotismo y no reelección.

