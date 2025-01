Activistas trans exigen justicia frente a Poder Judicial en CDMX por intento de transfeminicidio

“No nos dieron paz, quisimos ser buenas, quisimos esperar el tiempo del Estado, pero ese no es el tiempo de las trans. Nos cansamos de ser pacientes, de esperar justicia y reparación. El Poder Judicial, a partir de hoy, no va a tener paz” , aseveró Lane durante la protesta.

También se encontraban presentes 20 integrantes del Colectivo No Más Presos Inocentes , quienes manifestaron su apoyo al imputado Alejandro “L”, “S”.

ACTIVISTA ENCARA A BERTHA ALCALDE

El pasado 14 de enero, Lane interrumpió el primer discurso de Bertha Alcalde como Fiscal General de la CDMX, para exigir que su caso de transfeminicidio tuviera una justa resolución.

“No tenemos justicia (...) las mujeres trans buscamos justicia y reparación en vida, y no hemos encontrado nada. Citlalli Hernández Mora, tú no has hecho ningún avance para las mujeres trans”, gritó Natalia Lane frente a decenas de mujeres en foro.

Solicitó que se integren las carpetas de investigación correspondiente para que las mujeres trans tengan justicia y reparación de daños en vida.

