Garduño gastó más de 41 mdp en últimas visitas a Cd. Juárez por caso de incendio de instancia migratoria

En 2024, Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), siguió, junto con su equipo de trabajo, costeando sus traslados y visitas a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde cada 15 días debe presentarse para firmar por el caso del incendio de la instancia migratoria en esa localidad que dejó un saldo de 27 heridos y 40 muertos en marzo de 2023.

En nueve viajes realizados este año a la ciudad fronteriza, el aún servidor público ha gastado 41 millones 822 mil 26 pesos, es decir, en cada una de esas visitas erogó 4 millones 646 mil 891 pesos.

El Instituto Nacional de Migración y la Dirección General de Recursos Financieros dieron a conocer, vía transparencia, que los montos que gastó Francisco Garduño son por los conceptos de “Pasajes Aéreos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales”.

Incluye también “Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Funciones Oficiales”, durante el periodo 2024 a Ciudad Juárez, Chihuahua.

Asimismo, sobre el hospedaje del comisionado en dicha ciudad de Chihuahua, el instituto aseguró que no cuenta con información al respecto: “Referente a la información consistente al costo total de hospedaje, es de señalar que no se cuenta con la misma, en virtud de que no se ha otorgado recurso alguno al comisionado para dicho concepto”, señaló el documento.

El 5 de octubre, EL UNIVERSAL dio a conocer que el comisionado gastó, junto con su equipo de trabajo, 39 millones 306 mil 792 de pesos por “Pasajes Aéreos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales”, durante el periodo 2023-2024 a Ciudad Juárez, Chihuahua.

En otro concepto, por vuelos de avión, Francisco Garduño gastó 666 mil 347 pesos, así lo dio a conocer la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Dirección General de Administración de Recursos y la Dirección de Recursos Financieros, mediante la solicitud de información con el número de folio 330020324001232.

Sin embargo, las dependencias no compartieron por rubro los gastos de su equipo de trabajo; por concepto de vuelos, viáticos, transporte, hospedaje o alimentos a Ciudad Juárez, Chihuahua.

EL UNIVERSAL también cuestionó sobre los gastos que generan sus abogados durante el periodo 2023-2024, pero las dependencias no respondieron dicha petición.

Además, esta casa editorial solicitó vía transparencia las fechas y viajes que tuvo Francisco Garduño a Ciudad Juárez; desde el 28 de marzo de 2023 al 12 de noviembre de 2024, el comisionado del INM ha realizado 29 visitas a la entidad, tras el incendio en la estancia migratoria que dejó 27 heridos y 40 muertos, el 27 de marzo de 2023.Garduño Yáñez acudió a Ciudad Juárez un día después del incendio en la estancia migratoria, de acuerdo con el documento que tiene este diario en su poder.

El registro recalcó que se realizaron acciones conjuntas con diversas secretarías.

En tanto, el comisionado realizó un recorrido por los hospitales para conocer el estado de salud de las personas que resultaron lesionadas por el incendio y una visita a los familiares en los hoteles.

De igual forma, el 11 de abril de 2023, Francisco Garduño acudió a la entidad para la repatriación de 23 cuerpos de las personas fallecidas en la estancia migratoria, en coordinación con autoridades federales y locales.

Además, también asistieron el canciller de Guatemala y el vicecónsul de Honduras al aeropuerto de Ciudad Juárez.

En tanto, los siguientes viajes que realizó el comisionado del INM a la entidad fueron reuniones, visitas a inmuebles, avances de propuestas y operativos.

Son escasos los eventos que fueran contundentes para atender el tema de migración.

El 30 de abril de 2023, un juez decidió vincular a proceso a Francisco Garduño por el ejercicio indebido del servicio público, luego del incendio en la estación migratoria.

Además, el juez no le dio prisión preventiva, pero Garduño Yáñez debe acudir a firmar los martes cada 15 días.

Cabe destacar que el 14 de noviembre se llevó a cabo una audiencia que solicitó el comisionado del INM, quien pidió una revisión de la medida cautelar y una nueva fecha de la suspensión condicional, es decir, el mecanismo “alterno”, es la tercera ocasión que pide la absolución alterna del caso.

Marco Zavala, abogado de la Fundación por la Justicia, denunció que no fueron notificados de la audiencia, como lo hacen de manera regular, y solamente acudió el titular y la defensa de Francisco Garduño.

En ese sentido, la defensa del comisionado del INM pidió el cambio de la sede para la firma periódica a la Ciudad de México, lo cual se lleva a cabo en el Reclusorio Sur.

Francisco Garduño realizó su primera firma periódica el pasado 26 de noviembre y la próxima será el 10 de diciembre.

”Todo tiene un trasfondo político, él ya no va a estar como titular de Migración, él ya no tiene nada que hacer en Ciudad Juárez, no debió hacer eso el juez. Quien está pagando esos viajes y su defensa somos nosotros. Mediante nuestros impuestos, él no ha puesto nada de su sueldo ni de su bolsillo. Él sigue recibiendo su sueldo y sigue utilizando todo el aparato institucional para su defensa y para ir a sus viajes”, puntualizó Zavala.

En contraste, la petición que realizó Garduño sobre la absolución alterna se llevará a cabo en la audiencia del 6 de marzo de 2025 en Ciudad Juárez.

La “solución alterna” está reconocida dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales y le permite a las personas imputadas terminar el proceso penal en su contra de manera alternativa.

”Curiosamente sólo comparecieron titulares en esa audiencia, no acudieron organizaciones, ni asesores ni medios de comunicación, todo lo hicieron por debajo de agua”, aseveró Marco Zavala.

”Aprovechando que no había nadie, quería que se debatiera el mecanismo alternativo, para zafarse de todo el proceso, quería terminar su cargo en el INM sin ningún cargo, desentenderse de todo e irse a su casa”, enfatizó el abogado de la Fundación por la Justicia.