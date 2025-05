Advierte Noroña de desafíos para implementar jornada de 40 horas

CDMX.- El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que la jornada laboral de 40 horas es un tema que no podrá ser realidad si los trabajadores no se organizan.

“Quienes son traidores son quienes en realidad -a sus sueños-, quienes no mueven un dedo, quienes piensan que con un mensajito que pongan en Twitter ya, en Facebook, en YouTube, ya hicieron una gran Revolución. Yo sigo pensando que, si la gente no se organiza, pues no le van a respetar lo de las 40 horas”, mencionó durante una videocharla en redes sociales.

El legislador morenista señaló que es falso que el trabajador tendrá la opción de elegir entre una jornada de 40 horas o el pago de horas extras.

“Hay un esquema de que puedan pagar el tiempo como horas extras y que tú decidas, pues no vas a decidir, no vas a decidir, porque mucha gente por necesidad y porque no sabe otra cosa que trabajar”, mencionó.