Advierte REDIM que violencia infantil está en niveles críticos en México

México
/ 6 enero 2026
    Advierte REDIM que violencia infantil está en niveles críticos en México
    Entre 2015 y 2025 hubo 884 feminicidios de niñas y adolescentes en todo el País. FOTO: UNSPLASH

Entre enero y noviembre de 2025 se registraron mil 991 homicidios de niños y adolescentes

La violencia contra niñas, niños y adolescentes en México continúa en niveles críticos, advirtió este martes la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) en la presentación de su Balance Anual 2025.

De acuerdo con el informe, presentado en una conferencia de prensa, entre enero y noviembre de 2025 se registraron mil 991 homicidios de niñas, niños y adolescentes, una cifra que, aunque representa una reducción del 11.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, sigue siendo, dijeron, “alarmante”.

El documento fue entregado a la Presidencia de México, en el Palacio Nacional, con el objetivo de exponer de primera mano a Claudia Sheinbaum la situación que enfrenta la niñez en el país y los principales desafíos para garantizar plenamente sus derechos.

REDIM subrayó que ninguna disminución puede considerarse suficiente mientras el derecho a la vida de este sector de la población continúe siendo vulnerado.

La directora ejecutiva de la organización, Tania Ramírez Hernández, alertó además sobre el impacto diferenciado de la violencia feminicida.

“Durante el 2025 se registraron 58 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes, lo que equivale a un caso cada cinco días y medio”, señaló.

En la última década, de 2015 a noviembre de 2025, la organización ha documentado 884 feminicidios de niñas y adolescentes, de los cuales tres de cada diez se concentraron en el Estado de México, Veracruz y Jalisco.

El balance también reveló que en 2025 la violencia armada cobró la vida de 565 niñas, niños y adolescentes asesinados con arma de fuego.

REDIM alertó sobre la normalización de esta violencia en distintos territorios y el impacto de las estrategias de seguridad en la vida cotidiana de la niñez y adolescencia.

En materia de desapariciones, el informe registró 10 mil 684 reportes de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en 2025, de los cuales 2 mil 850 continúan sin ser localizados.

Esta cifra representa un aumento del 30 por ciento respecto a 2024 y se inscribe en una crisis que ya motivó la activación del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité de la ONU, recordó Ramírez Hernández.

Aunque el documento reconoce algunos avances en temas como homicidio, feminicidio o migración, también visibiliza otras violencias graves, como la trata de personas —con 278 niñas, niños y adolescentes identificados como víctimas—, el reclutamiento forzado por grupos delictivos y el secuestro, con 56 casos registrados en conflicto con la ley penal en 2025.

Estas violencias, subrayó la organización, afectan de manera desproporcionada a menores indígenas, migrantes, mujeres y a quienes viven en contextos de pobreza y exclusión.

REDIM reiteró su llamado al Estado mexicano para fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y atender de manera urgente la crisis de violencia.

La presentación del balance destacó por la participación directa de niñas, niños y adolescentes de distintas regiones del país, quienes enfatizaron la necesidad de que sus voces sean escuchadas y se traduzcan en políticas públicas, presupuestos y acciones concretas que garanticen sus derechos.

