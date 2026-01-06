Golpe al huachicol en Tabasco: incautan 45 mil litros y arsenal

VILLAHERMOSA, TAB.- El Gabinete de Seguridad informó que este 6 de enero se realizó el aseguramiento de 45 mil litros de hidrocarburo en las afueras de Villahermosa, como resultado de un operativo encabezado por la Guardia Nacional.

De acuerdo con las autoridades, los elementos federales interceptaron un tractocamión acoplado a un tanque cuyo conductor no pudo acreditar la legal posesión del combustible que transportaba, por lo que se procedió al aseguramiento de la unidad y del hidrocarburo.

El decomiso se suma a otras acciones de vigilancia en carreteras de la entidad, donde las fuerzas de seguridad han reforzado la supervisión ante el tráfico ilegal de combustibles y mercancías de alto riesgo.

En un operativo distinto, también en Tabasco, elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el cateo de un inmueble, donde fueron detenidos dos hombres, sin que se precisara el municipio en el que se llevó a cabo la diligencia.

Durante la inspección del inmueble, las autoridades aseguraron dos armas largas, 13 cargadores, 390 cartuchos útiles, así como tres artefactos explosivos improvisados y equipo de radiocomunicación, lo que dio pie a la apertura de las investigaciones correspondientes.

Las personas detenidas y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y las posibles vinculaciones con actividades delictivas en la región.

Las autoridades federales reiteraron que estos operativos forman parte de las acciones permanentes para combatir el robo y tráfico ilegal de hidrocarburos, así como para desarticular células vinculadas a delitos de alto impacto.

Hasta el momento, no se ha informado si existe relación directa entre ambos aseguramientos, aunque las investigaciones continúan en curso. Con información de El Universal