Afirma Sheinbaum que no ayuda que Trudeau declare a los cárteles mexicanos como terroristas

Al respecto, la gobernante mexicana afirmó que el “catálogo terrorista” no ayuda a combatir a las organizaciones criminales que operan en los tres países.

“Nosotros creemos que catalogarlos como grupos terroristas no ayuda por diversas razones, que las puede exponer el propio secretario de la Defensa (general Ricardo Trevilla), el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch), no ayuda a la colaboración y al combate (del narcotráfico)”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

“¿Qué pasa en Estados Unidos con las armadoras de armas que arman a estos grupos de manera ilegal? No quiere decir que sea el gobierno de Estados Unidos ni mucho menos, pero que de manera ilegal pues están pasando armas a nuestro territorio”, dijo.

Por ello, afirmó, todos tienen que “hacer su parte en su país”.

“Nosotros no creemos que sea la mejor forma de coordinación y cooperación, repito nuevamente, eso significa que todos estamos combatiendo a los grupos delictivos, combatiendo, atacando, o sea, queremos pacificar el país, pero este catálogo no, no ayuda”, reiteró.

Según la Casa Blanca, “los carteles mexicanos son los líderes mundiales del tráfico de fentanilo, metanfetamina y otras drogas” y tienen “una alianza con el Gobierno de México”, por lo que -aseguró- “ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de los Estados Unidos”.

Sheinbaum Pardo rechazó “categóricamente” estas acusaciones y le propuso un “diálogo” a Trump, en el que acordaron el despliegue de 10 mil elementos en la frontera con EE.UU. para frenar el tráfico de fentanilo y evitar la imposición del 25 por ciento de aranceles a productos mexicanos.