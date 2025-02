Analiza PT romper alianza con Morena en el Congreso federal por reforma electoral

El PT analiza romper su alianza con Morena porque hay “mucha soberbia” en dicho partido y no los tratan con dignidad, señaló el diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados, durante el inicio de su reunión plenaria.

”Lo que está sucediendo en este momento en Veracruz, puede ser que terminemos yendo solos como partido, porque en este momento hay necedad y mucha soberbia por parte de nuestro aliado mayor, que es Morena, y es probable que terminemos yendo solos, ese sería ya el primer aviso de que hay incapacidad de la fuerza mayoritaria de la coalición, para conciliar y tratarnos como debe ser en términos de dignidad, de proyecto”, acusó el parlamentario ante sus compañeros de grupo parlamentario.

Subrayó que si se llegará a producir la ruptura entre PT y Morena, perderían la mayoría calificada en el Congreso y eso se traduciría en que no podrían aprobar las reformas constitucionales de la presidenta Claudia Sheinbaum, como ocurrió en la legislatura pasada.

”Eso sería también el preludio para lo que vendría en el 27, que recordarán que ganamos en el 18, llegamos a las dos terceras partes y en el 21 fallamos, ya no logramos las dos terceras partes y el empuje de la transformación se detuvo tres años, en reformas constitucionales, eso puede volver a pasar en esta ocasión, si se equivoca nuestro aliado mayor”, expresó Sandoval.

Explicó a sus correligionarios que la reforma electoral, como la propuso Morena, es otra causa de una posible ruptura, porque afectaría al PT.

Cabe recordar que la reforma electoral propone reducir a la mitad el financiamiento de los partidos políticos y eliminar el financiamiento para actividades partidistas específicas; y eliminar a los plurinominales; entre otros aspectos.

”En Cámara de Diputados, para lograr la unidad, se requiere que las iniciativas que empujemos no nos confronten a nosotros, y en esa no tengo duda que si se empuja la reforma electoral como se plantea, o como le hemos escuchado, va a ser que no caminemos juntos y ahí va a empezar a estrujarse o aprobarse la viabilidad de caminar juntos en este proyecto profundo de transformación”, afirmó.