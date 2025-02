Destituyen a custodios y a la directora del penal de Barrientos; trasladan a ‘Fofo’ Márquez a Texcoco

Aunado, indicó que para salvaguardar la integridad del influencer , se determinó el traslado a otro penal; sin embargo, no se brindó más detalles al respecto.

“La Secretaría de Seguridad del Estado de México no va a tolerar este tipo de acciones que atenta contra los derechos humanos de los internos” , se lee en el documento publicado en redes sociales.

Por medio de una tarjeta informativa , advirtió que la dependencia de seguridad no va a tolerar esas acciones en contra de los derechos humanos.

YA HABÍA SIDO CAMBIADO... PORQUE SU CABEZA TENÍA PRECIO

De acuerdo con medios de comunicación, ‘Fofo’ -en abril de 2024- se encontraba en un área especial en el penal, donde era custodiado por policías, ya que había recibido amenazas de otros reclusos. Luego de haber sido vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

“Después de que varios de los internos se enteraron que había golpeado brutalmente a una mujer por un incidente de tránsito, comenzaron a llegarme varios mensajes por medio de diferentes emisarios que aseguraban que cuando entrara al penal me iban a matar por cobarde”, dijo durante la audiencia.

En la misma audiencia, se levantó la playera y mostró los moretones en el cuerpo; así que comenzó a llorar frente a los familiares, pidiendo perdón a Edith ‘N’ y que a todas las mujeres en la sala lo pateen.

TE PUEDE INTERESAR: Tras sentencia de Fofo Márquez, víctima teme por su vida y familia explota contra la prensa

“Mi cabeza tiene precio, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala, me pateen”, aseguró, mientras lloraba en la sala 9 de juicios orales del citado penal.

En su momento afirmó que “tengo tres días aislado. Hay un reo que ya le puso precio a mi cabeza. Yo no quiero morir”.

SENTENCIA A FOFO

Por la agresión a Edith ‘N’, el 22 de febrero de 2024, en una plaza comercial de Naucalpan, Estado de México; el pasado 29 de enero, Rodolfo ‘N’ fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa, con una multa de 67 mil 313 pesos y otra sanción de 277 mil 400 pesos como reparación del daño moral y material.