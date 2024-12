Anuncia Félix Salgado sus vacaciones adelantadas

CDMX.- El senador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio, informó que solicitará licencia a su escaño por 15 días para descansar y vacacionar en Acapulco.

“Creo que me lo merezco. He estado día y noche allá en el Senado aprobando iniciativas constitucionales, las más importantes, las más relevantes para nuestro pueblo de México”, dijo durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

El legislador informó que su suplente, Arturo Pérez, será quien ocupe su escaño las últimas semanas de lo que resta del periodo ordinario, el cual cierra el 15 de diciembre.

“Les aviso para que no se preste a malas interpretaciones, pero lo tengo que decir. El día lunes solicito licencia al Senado de la República, el día lunes solicito licencia por quince días, es decir, al 15 de diciembre... para que al rato no nos echen cacayacas”, señaló.

Félix Salgado afirmó que en los próximos días estará en descanso, por lo que tampoco irá a Panamá en su calidad de vicepresidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

“Ya ven que me eligieron vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, Parlatino, ahí está mi nombramiento, ahí lo tengo, hecho que agradezco, y entonces el martes había que estar en Panamá”, mencionó.

“Volar tres horas, está cerquita. Y ¿qué creen?, se los digo con sinceridad. No me gustan los aviones, le tengo fobia a los aviones, mejor me subo a una moto, pero está cañón la llegar en moto y la verdad no voy a ir”, añadió.

El legislador reiteró que su suplente tendrá la responsabilidad de trabajar en este último tramo del periodo ordinario para aprobar las reformas que está impulsando Morena.

“Para eso tenemos a los suplentes. Va a entrar el compañero Arturo Pérez Pérez, se va a estrenar de senador el martes. (...) El compa Arturo va a entrar a sacar el periodo ordinario sesiones que termina el 15 de diciembre. Digo, yo puedo estar ahí y también puedo ir a Panamá, pero voy a estarme un ratito con mi familia, un ratito con ustedes, porque creo que me lo merezco”, finalizó.