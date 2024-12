Aseguran magistrados que Sheinbaum tiene una visión sesgada del Poder Judicial

CDMX.- Magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) afirmaron que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene una visión sesgada que fue impulsada por el ministro en retiro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien forma parte de su equipo de trabajo.

En la conferencia matutina de los jueces el magistrado Juan José Olvera López pidió a la titular del Ejecutivo federal que se informe bien y no se deje llevar por los comentarios del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Me parece que la presidenta de la República no conoce al Poder Judicial de la Federación, está opinando de lo que no conoce. Si su referente del Poder Judicial de la Federación, si su referente del Poder Judicial, si la información que tiene para sostener lo que sostiene proviene de su asesor que era parte del Poder Judicial, que no de carrera, se puede entender que tenga una visión sesgada del Poder Judicial”, declaró el magistrado.

“La invitación es a que se informe, se informe de los datos duros y no escuchando a una persona que representa todo menos los valores del Poder Judicial de la Federación”, añadió Olvera López.

En la conferencia los magistrados presentaron una encuesta realizada a más de 3 mil usuarios, de los cuales el 95 por ciento rechazó haber recibido insinuación de pagos o favores de servidores públicos.

“Y una forma de conocerlo es imponerse de la información, de los datos duros que produce la Encuesta de Ciudadanos que sí han acudido al servicio público de justicia”, insistió el juzgador.

Olvera López reiteró que vienen semanas de reflexión sobre los cambios que tendrá el Poder Judicial de la Federación después de la aprobación de la reforma a este sector.

“Esperamos que el año que entra sea mejor también para el Ejecutivo, porque si al Estado mexicano le va bien, le va bien a México, pero eso pasa por una inevitable reflexión sobre el camino que está tomando para con el Poder Judicial. La invitación es a que se informe de los datos duros y no escuchando a una persona que tiene ahí y que representa todo menos los valores del Poder Judicial”, insistió.